Valmadrera, il quartiere… a pranzo. Festa per la gente del Piutè

Domenica si è svolto il pranzo in compagnia per la gente del Piutè di Valmadrera

Gli attuali abitanti e chi ci ha abitato, insieme tra ricordi e vecchie amicizie

VALMADRERA – Domenica 20 ottobre la gente del Piutè, il quartiere di Valmadrera attiguo alla vecchia corte dei Pompieri in via Volta, si è ritrovata per un pranzo in compagnia.

Le famiglie che qui hanno vissuto, le persone che sono passate e si sono fermate anche per breve tempo e altre che ancora ci vivono sono legate dal piacere di ritrovarsi, dalla voglia di condividere i ricordi e di mantenere vive vecchie amicizie.

Quando uno del Piutè pronuncia la frase ” Se vedem?”, parte un passa parola che raggiunge e invita tutti a trascorrere una nuova piacevole giornata in compagnia.