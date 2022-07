La pulizia svolta da un gruppo di volontari e dal Geologo Luca Stanzione

“Importante opera di manutenzione e prevenzione sui corsi d’acqua”

VALMADRERA – Si sono svolte lo scorso sabato 2 luglio, da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile, importanti opere di manutenzione e prevenzione sui corsi d’acqua che scorrono nel territorio comunale.

In particolare, il gruppo, sotto il coordinamento del responsabile geol. Luca Stanzione e con una decina di generosi volontari, che hanno messo a disposizione il loro tempo libero, si sono concentrati nello sfalcio e pulizia della vegetazione infestante cresciuta nell’alveo del torrente Rio Torto in corrispondenza dei ponti stradali lungo la via Como e nella prima parte del torrente Toscio, dove lo stesso si innesta nel Rio Torto.

“L’intervento, inserito in un più ampio programma di prevenzione e tutela ambientale che l’Amministrazione Comunale ha programmato, con il contributo di alcune associazioni valmadreresi, si è reso necessario proprio in funzione della gran quantità di vegetazione che si era sviluppata all’interno dell’alveo dei corsi d’acqua e che, in caso di eventi alluvionali improvvisi avrebbe potuto causare difficoltà al regolare deflusso delle acque” hanno fatto sapere dal Comune.

