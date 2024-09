Valmadrera: una pizzata per ricordare Pamela Cazzaniga

Parte del ricavato andrà a sostegno del fondo “In viaggio con Pamela”

Intitolato alla consigliera comunale scomparsa nel 2020, il fondo ha l’obiettivo di promuovere iniziative che riflettano il nome e lo spirito di Pamela

VALMADRERA – Una pizzata nel ricordo di Pamela Cazzaniga, consigliera comunale scomparsa a fine marzo 2020, quella organizzata venerdì 27 settembre alle ore 20 dal comitato che ha dato vita al fondo “In viaggio con Pamela”.

Oltre a commemorare Pamela, il fondo è stato creato per trasformare il suo spirito e la sua determinazione in azioni concrete. La serata sarà dedicata a scoprire questa realtà e a celebrare il leitmotiv: “Crederci sempre…arrendersi? Mai!”.

Questo motto rappresentava la consigliera, che, nonostante l’incidente del 1997 l’abbia costretta su una sedia a rotelle, non ha mai perso il suo spirito e ha continuato a coltivare la passione per i viaggi.

Ha persino avviato un blog per incoraggiare le persone con difficoltà motorie a non rinunciare ai loro sogni. Il suo impegno non si è limitato alla sfera personale, ma si è esteso anche a livello politico, lottando per abbattere le barriere architettoniche, sia nelle strade che negli edifici pubblici.

Per prenotarsi alla cena che si svolgerà presso l’Oratorio di Civate in Piazza Antichi Padri, seguire questo link