Valmadrera, UNI3. “Il Natale. Una ricetta speciale” con lo chef Andrea Locatelli

L’appuntamento è per mercoledì 18 dicembre alle ore 15

Un Natale all’insegna del gusto e della creatività

VALMADRERA – Sta per arrivare il quinto incontro dell’edizione 2024-2025 di “UNI3”, l’Università della Terza Età, un appuntamento che promette di portare un tocco di gusto e creatività. L’incontro, intitolato “Il Natale. Una ricetta speciale”, vedrà come protagonista lo chef Andrea Locatelli, che guiderà i partecipanti alla scoperta di diverse ricette per il menù natalizio.

Andrea Locatelli, nato a Valmadrera il 20 agosto 1993, ha intrapreso il suo percorso nel mondo della cucina sin dai primi anni, frequentando la scuola alberghiera dove ha affinato le sue abilità e sviluppato una forte passione per l’arte culinaria. Dopo il diploma, ha deciso di ampliare i suoi orizzonti trasferendosi in Inghilterra, dove ha lavorato per due anni e mezzo, accumulando esperienze preziose nel settore della ristorazione internazionale.

Tornato in Italia, ha messo in pratica le competenze acquisite all’estero, collaborando con ristoranti di prestigio come il “Giovannino” di Malgrate. Durante le stagioni estive, ha avuto anche l’opportunità di perfezionarsi lavorando in rinomati alberghi di Rimini, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio professionale e consolidando la sua esperienza.

Dal 16 novembre 2023, Andrea Locatelli è Chef e proprietario del ristorante “L’Origine”, dove continua a sorprendere i suoi ospiti con piatti innovativi e di alta qualità, che uniscono la tradizione culinaria italiana a influenze internazionali, frutto delle sue esperienze professionali all’estero.

Al termine dell’incontro, che si terrà mercoledì 18 dicembre alle ore 15 presso la sala Auditorium del Centro Culturale Fatebefratelli di Valmadrera, seguirà un momento di scambio degli auguri natalizi. A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnato il ricettario con le preparazioni presentate durante l’evento.

Infine, il primo appuntamento dell’anno nuovo con UNI3 Valmadrera, dal titolo “Mantenersi in salute”, vedrà come relatore il Dott. Gianpaolo Schiavo e si terrà mercoledì 8 gennaio.