Vigili del Fuoco Valmadrera: nuovo mezzo nel segno della futura Caserma

Una Jeep Suzuki Jimny in forza al Distaccamento, agile anche nei contesti più difficili

Attivo il fondo per raccogliere risorse a favore della nuova caserma che sorgerà in Via Casnedi nel 2026

VALMADRERA – Sotto i raggi di una soleggiata domenica il rosso fiammante dei Vigili del Fuoco di Valmadrera ha brillato più che mai: un dispiegamento di veicoli e operatori ha affollato il Centro Culturale Fatebenefratelli questa mattina per dare il benvenuto a un nuovo mezzo di soccorso, presentare le attività del Corpo (capitanato da Simone Mandelli) e parlare della nuova Caserma, un affare che riguarderà più comunità, non solo quella valmadrerese.

Ne dà prova il coinvolgimento in questo progetto di ben dieci comuni (Annone Brianza, Cesana Brianza, Civate, Lecco, Ello, Galbiate, Malgrate, Oggiono, Oliveto Lario, Suello) più l’Amministrazione di Valmadrera, riuniti sotto un Comitato Promotore presieduto dall’Ing. Piergiorgio Locatelli, e di cui fanno parte anche Giandomenico Bellaviti, presidente dell’Associazione Amici dei Pompieri e alcuni imprenditori del territorio. Occasione propizia per esibire questo organismo di recente costituzione l’inaugurazione dell’ultimo mezzo arrivato, una Jeep Suzuki Jimny, compatto e dotato di sistema di trazione 4×4 per intervenire anche in zone impervie come le mulattiere. Soprattutto, viste le ridotte dimensioni, potrà accedere anche in contesti dove altri veicoli hanno difficoltà, come i centri storici.

Ad aprire la mattinata l’intervento del sindaco Antonio Rusconi che ha toccato subito l’argomento della nuova Caserma che troverà collocazione in Via Casnedi, illustrando anche il fondo ‘Insieme per la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari’ per raccogliere risorse da destinare alla realizzazione dell’edificio, la cui coordinazione e promozione sarà a carico proprio del Comitato Promotore: “C’era necessità di trovare una sede adeguata a questo servizio fondamentale per il territorio, e l’abbiamo individuata nella parte sottostante la scuola dell’infanzia, sul lato destro a scendere da Via Casnedi. A finanziare la struttura sarà in parte il Comune di Valmadrera, un’importante somma arriverà da Regione Lombardia e adesso con il fondo, mediante la Fondazione Comunitaria del Lecchese, si potranno coinvolgere i Comuni aderenti al Comitato e quante più persone possibili per le donazioni. L’idea è di arrivare a una cifra di 2 milioni con anche il contributo regionale, su un progetto di circa 2,6 milioni. Il Comitato Promotore si occuperà principalmente di destinare proventi per i nuovi arredi”.

Nel mirino del primo cittadino il finanziamento dell’intervento a giugno e l’avviamento dell’opera entro il 2024, con i presupposti di concludere per metà 2026, indipendentemente da quale sarà il futuro di Valmadrera dopo le elezioni comunali di giugno: “A chi verrà dopo di me dirò che sulla caserma, e anche sulla passeggiata a lago, ci sono già dei finanziamenti, sono interventi che vanno completati”, così il sindaco che ha poi ribadito quanto quest’opera abbia un valore comunitario: “Ciascuno si senta coinvolto in questo progetto, ciascuno dica mi importa. Spesso vediamo il lavoro dei Vigili del Fuoco solo quando ci sono le emergenze. Eppure sono volontari che se chiamati lasciano casa e famiglia, mogli e compagne che hanno accettato il loro sacrificio. A Valmadrera è pieno di associazioni che hanno grande visibilità, ma il Distaccamento dei Vigili del Fuoco viene considerato solo quando succede qualche evento disastroso”.

Di situazioni critiche in cui si è reso necessario l’intervento del Distaccamento di Valmadrera ce ne sono state 465 solo nel 2023. Un Distaccamento che, come spiega il capogruppo Mandelli, “è sempre stato attivo sul territorio, se ne attesta la presenza già da 158 anni, anche se in realtà lo è da molto di più. Purtroppo la documentazione ufficiale che ne dà prova è andata dispersa anni fa in un’alluvione che ha intaccato il magazzino del Comune”. Prosegue Mandelli: “Siamo cresciuti in termini di nuove leve e di attività svolte, contando anche quelle fuori dal contesto locale dove siamo intervenuti come le recenti alluvioni in Val Camonica e nel bresciano, oltre che in Emilia-Romagna”.

Il Distaccamento può contare attualmente su 23 operatori, 4 allievi e 16 aspiranti. Dispone inoltre di tre mezzi pesanti, un Porter, 5 fuoristrada e un rimorchio per eventi alluvionali. “Con la nuova caserma avremo posto per 40 uomini e 10 donne, la speranza è di avere sempre più leve femminili. Anche i mezzi aumenteranno e così le tipologie di cui potremo disporre. Nel piazzale della nuova sede avremo anche la possibilità di fare formazione come prevede il Ministero”.

Nuova caserma che, entrando nel dettaglio, avrà un corpo centrale adibito a centro operativo con uffici, magazzini e spogliatoi grande circa 200 mq; nel corpo a sinistra un’autorimessa di circa 320 mq dove troveranno spazio i mezzi e si avrà più possibilità di manovra in uscita; e un terzo corpo di quasi 100 mq con la sede volontari e altri servizi.

“Siamo sicuri che con quest’opera i sindaci stiano dimostrando la volontà pubblica di costruire qualcosa di utile e importante per il territorio, non solo di Valmadrera – ha espresso l’Ing. Locatelli -. Un Distaccamento, quello valmadrerese, che ha peraltro un alto coefficiente di intervento e si trova in una zona che può avere tanti potenziali collegamenti con l’esterno”. Ha rimesso poi il focus sul nuovo mezzo entrato in forza al Distaccamento: “Dotarsi di veicoli simili permette di agire in zone dove il calibro stradale è limitato e la viabilità non così semplice”.

E’ stata poi la volta di Giandomenico Bellaviti, presidente dell’Associazione Amici dei Pompieri, o meglio della segretaria Sara Frusca, a cui è stata ceduta la parola per descrivere lo scopo della realtà nata nel 2009 che si occupa di promuovere le attività del Distaccamento ma anche di raccolte fondi, organizzare iniziative e bandi per acquistare attrezzature, come è accaduto per la Jeep Suzuki Jimny che ha goduto, oltre che del sostegno dell’Associazione Amici dei Pompieri, anche di quello regionale. Per chi volesse avere maggiori informazioni sull’associazione consultare amicideipompieridivalmadrera.it.

Poi, nella piazza antistante il Centro, la benedizione formalizzata da Don Egidio Casalone che così ha detto del Corpo dei Vigili del Fuoco: “Siete soccorso, misericordia, perdono e pace“.

E’ possibile contribuire alla realizzazione della nuova Caserma di Valmadrera mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS presso Intesa Sanpaolo con causale Caserma Vigili del Fuoco Volontari, IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286. Le donazioni effettuate alla Fondazione Comunitaria del Lecchese godono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

