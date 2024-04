A Pasturo la posa della prima pietra della nuova scuola primaria

La cerimonia è fissata per venerdì mattina alla presenza di autorità locali e regionali

Parteciperanno anche gli alunni delle classi prima e seconda che nel 2026 utilizzeranno la nuova struttura

PASTURO – Si terrà venerdì 5 aprile alle ore 10 la posa della prima pietra per la realizzazione della nuova scuola primaria Andrea Orlandi. Alla cerimonia saranno presenti gli alunni delle classi prima e seconda, proprio loro nel 2026 fruiranno del nuovo edificio. Saranno presenti inoltre autorità e amministratori locali, provinciali e regionali, insegnanti e dirigenti scolastici. A impartire la benedizione sul luogo del cantiere dove è stato recentemente demolito il vecchio stabile sarà don Antonio Fazzini.

“E’ un momento molto significativo per la comunità e per il paese – commenta il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana – Questa è un’opera di rilevanza per tutta la Valsassina che si realizza grazie all’ottenimento dei fondi del PNRR e GSE”.