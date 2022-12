Ballabio. Convenzione con Telethon per il campo di calcio a 5

La struttura resta aperta il pomeriggio senza prenotazione

“Soluzione ottimale in attesa di individuare il gestore del parco”

BALLABIO – Il campo di calcio a 5 del Parco Due Mani, a partire dal 1° dicembre, sarà ad accesso libero nel pomeriggio, gratuito senza prenotazione, da lunedì a sabato dalle ore 15 alle ore 19, mentre gli orari serali e la domenica rimarranno dedicati a chi desidera un utilizzo esclusivo dietro prenotazione al costo di 10 € all’ora.

Stipulata un’apposita convenzione tra Comune di Ballabio e Telethon che, tramite propri volontari garantirà l’apertura e la chiusura del campo di calcio a 5, sito nel Parco Due Mani dove sono presenti anche un campo di basket ed un’area fitness inaugurata lo scorso anno.

“Avevamo disposto l’accesso al campo di calcio solo su prenotazione a seguito di diversi episodi di vandalismo – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – ma ora, dopo aver installato diverse telecamere d’ultima generazione sia nel parco sia nelle zone limitrofe, è possibile tornare ad un accesso libero pomeridiano senza necessità di prenotazioni. In attesa di individuare un gestore del parco ritengo questa soluzione ottimale; avremmo voluto procedere in tal senso già nel periodo estivo ma la mancata approvazione del bilancio non ce lo ha consentito. Ringrazio la Fondazione Telethon di Lecco ed il suo presidente Renato Milani per questa bella collaborazione che ci permetterà anche di sostenere la ricerca medico scientifica volta a sconfiggere le malattie rare”.