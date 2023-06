Barzio. Sp64, da lunedì senso unico alternato per lavori sulla ciclabile

Sulla Prealpina Orobica semaforo a dirigere il traffico

Da lunedì 12 fino a martedì 27 attivo il provvedimento per consentire la realizzazione del sottopasso

BARZIO – Per quasi due settimane sulla Sp 64 Prealpina Orobica, in direzione Barzio, sarà in vigore il senso unico alternato, per consentire la realizzazione del sottopasso della pista ciclabile in attraversamento alla strada provinciale, terzo lotto degli interventi previsti dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

A dirigere il traffico un semaforo, da lunedì 12 alle ore 8.00 a martedì 27 giugno alle ore 18.00, tra i pk 0+650 circa e 0+850 circa.