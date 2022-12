Barzio. Valsassina anni difficili: la mostra nel cortile di Palazzo Manzoni

40 tavole tratte dal volume “1935-1945 Valsassina anni difficili. Caduti, dispersi, prigionieri, deportati, resistenti”

La mostra, organizzata dall’associazione La Fucina, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 fino a domenica 8 gennaio 2023

BARZIO – Per la prima volta in Valsassina, l’associazione culturale La Fucina espone le 40 tavole tratte dal volume “1935-1945 Valsassina anni difficili. Caduti, dispersi, prigionieri, deportati, resistenti”. La pubblicazione, curata da Gabriele Fontana, risale al 2011 su iniziativa della Banca della Valsassina; basandosi su questi materiali Massimo Lazzari e Wilma Milani hanno ideato una mostra in 40 pannelli, ora visitabile a Barzio nel cortile di Palazzo Manzoni, sede del Comune e della Biblioteca civica.

L’evento, organizzato da La Fucina – Associazione Culturale APS, è stato inaugurato venerdì 30 dicembre e la mostra sarà aperta al pubblico, ad ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 18 fino a domenica 8 gennaio 2023. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Anpi sezione Valsassina, sarà possibile visitare l’esposizione accompagnati dal vicepresidente Augusto Giuseppe Amanti nelle giornate di lunedì 2, mercoledì 4 e giovedì 6 gennaio, dalle 15 alle 16 (non è necessario prenotarsi).