Ogni primo sabato del mese il van passerà a Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona e Premana

Restano invariati gli orari di sosta. “Vogliamo potenziare l’utilizzo dell’ecostazione”

VALASASSINA – Nei comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona e Premana cambia il giorno di passaggio dell’ecostazione mobile di Silea: il van itinerante adibito alla raccolta di specifiche tipologie di rifiuti passerà da giugno in poi ogni primo sabato del mese, e non più ogni primo venerdì.

Una modifica che vedrà un cambio di giorno ma non di orari: il mezzo stazionerà come già predisposto a Pagnona dalle 8.00 alle 8.30, a Premana dalle 8.45 alle 9.30, a Casargo delle 9.50 alle 10.30, a Margno dalle 10.40 alle 11.20, a Crandola dalle 11.30 alle 12.00.

A motivare il cambio in calendario il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, tra i promotori dell’iniziativa: “Con il passaggio del mezzo al sabato mattina, vogliamo potenziarne l’utilizzo da parte dei residenti ed in particolare di quei lavoratori che nei giorni infrasettimanali non riescono a essere presenti in paese. Possiamo migliorare ulteriormente i livelli di raccolta differenziata nel nostro territorio: per raggiungere questo obiettivo non mancherà sicuramente l’impegno di Silea e dell’Amministrazione comunale, ma serve anzitutto il contributo in prima persona di tutti i cittadini”.

Silea ha raccolto l’istanza di cambiare giorno non solo da Pasquini, ma anche dagli altri sindaci dei comuni coinvolti nel progetto, avanzata per andare incontro alle esigenze dell’utenza. Lo scopo dell’ecostazione mobile è infatti quello di offrire un servizio di prossimità e di prevenzione dell’abbandono di rifiuti. Un mezzo appositamente equipaggiato che raggiunge periodicamente i comuni, 48 quelli attualmente coinvolti, per il ritiro di vernici e solventi, toner, oli di cucina e di frittura, lampadine e neon, batterie e accumulatori, pile esauste, schede elettroniche, insetticidi, bombolette spray.

Per conoscere nel dettaglio i punti di fermata del van e verificare le tipologie di rifiuti che vi

possono essere conferiti è possibile consultare il sito web di Silea alla pagina dedicata

www.sileaspa.it/raccolte-differenziate/ecostazione-mobile/ o la App Silea.

Silea ricorda infine a tutti i cittadini che per il conferimento dei materiali è in ogni caso

necessario attendere l’arrivo dell’ecostazione e dell’operatore incaricato: depositarli nei pressi dei luoghi di fermata prima del passaggio si configura come vero e proprio abbandono di rifiuti.