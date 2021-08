Sarà l’occasione per parlare di prevenzione e sicurezza in montagna

L’appuntamento è presso la sala civica di Cassina Valsassina alle ore 21

CASSINA VALSASSINA – Raccontare la storia, i protagonisti e le esperienze vissute; parlare di sicurezza in montagna e cultura della prevenzione. In questi giorni di ferie quando la gente va in montagna per passare una giornata nella natura, o ancora all’inizio della stagione dei funghi, si moltiplicano gli interventi del Soccorso Alpino chiamati a salvare persone in difficoltà.

Venerdì 20 agosto a Cassina Valsassina (ore 21) , nella sala civica, è in programma una serata che vedrà protagonisti i tecnici del Soccorso Alpino – Stazione Valsassina Valvarrone. Una serata informativa sulla montagna che vedrà anche la proiezioni di filmati sull’attività del Soccorso Alpino.