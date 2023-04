Cfpa Casargo: viaggi didattici a Livigno e Villapinte-Parigi

Qualità della didattica e delle esperienze formative sono il motore della scuola

“Sono orgoglioso che i nostri alunni possano toccare con mano e fare esperienza”

CASARGO – La grande attenzione che il CFPA Casargo pone alla qualità della didattica e delle esperienze formative è il motore che permette la realizzazione di veri e propri viaggi didattici di vitale importanza per la formazione degli alunni della scuola. Tutto ciò permette loro di ampliare la visione personale e di gettare le basi per scoprire nuove culture, sia regionali, sia internazionali.

La stagione dei viaggi scolastici è iniziata a marzo, quando i 10 migliori ragazzi del terzo anno sono stati ospiti dal 27 al 29 marzo dell’Associazione Mattias Peri di Livigno, Onlus fondata il 20 ottobre 2016 dagli amici più stretti dello chef Mattias Peri, primo cuoco livignasco e valtellinese ad essere insignito di una Stella Michelin nel 2009. L’Associazione, presieduta dalla compagna di Mattias, Manuela Galli, ha come scopo quello di incentivare giovani studenti di talento in materie gastronomiche, erogando ogni anno borse di studio destinate a cinque studenti scelti mediante concorso. Per l’occasione i ragazzi del CFPA di Casargo, insieme a altre scuole del centro nord, hanno avuto la possibilità di effettuare uno show cooking insieme a alcuni tra i più illustri chef stellati.

Anche quest’anno, il CFPA Casargo conferma e fortifica le proprie relazioni con le scuole internazionali più prestigiose. 28 studenti del CFPA di Casargo appartenenti alle classi quarte e quinte sono volati a Villepinte, un Comune nell’area metropolitana di Parigi. Dal 3 al 7 aprile, i ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare a laboratori dedicati alla cucina francese presso il CEFAA, la scuola per apprendisti. Durante il soggiorno non sono mancati momenti di formazione in cui i ragazzi hanno visitato le aziende del territorio, leader nella produzione di champagne come Champagne Sanger e formaggi come Fromagerie Ganot, oltre che partecipare a visite didattiche a Parigi e Versailles. Proprio a Parigi i ragazzi hanno anche visitato i laboratori di 3 famosissime pasticcerie dove i ragazzi hanno potuto visitarne i laboratori, in particolare apprezzando macarons e madeleines.

“L’essere presenti sul campo è la naturale concretizzazione della didattica scolastica. Sono orgoglioso che i nostri alunni possano toccare con mano e fare esperienza di quante più realtà possibili per capire e mettere in pratica tutti gli insegnamenti che ricevono sia dal corpo docente, sia dalle esperienze didattiche fuori dalla scuola” dichiara Francesco Maria Silverij, presidente del CFPA Casargo.

“Partecipare a queste importanti iniziative è molto stimolante per i nostri ragazzi perché permette loro di confrontarsi con altre realtà provenienti da Italia e Europa. Sono esperienze formative di massima importanza per la vita degli studenti che porteranno nel proprio bagaglio anche dopo gli anni scolastici, arricchendone le esperienze e le competenze. I nostri ragazzi, forti della loro preparazione, hanno potuto mettere in pratica gli insegnamenti del CFPA Casargo eseguendo anche degustazioni professionali durante le loro visite didattiche” commenta Angela Fortino, membro del CdA del CFPA Casargo, che ha accompagnato gli alunni in Francia insieme alle professoresse Roberta Pasini e Raffaella Rossignuolo.