Chef in diretta: tutti a lezione con gli studenti del Cfpa Casargo

Dirette Instagram aperte a tutti con grandi chef e maitre

Ospiti Luigi Gandola, Cinzia Fumagalli, Carlo Pierato, Gianfranco Mondelli e Franco Cosola

CASARGO – Per il mese di maggio il CFPA Casargo lancia una nuova iniziativa aperta a tutti: si tratta di Chef In Diretta, un ciclo di incontri trasmessi in diretta sul canale Instagram della scuola (@cfpacasargoofficial) in cui saranno protagonisti famosi chef e maître. Un momento formativo per i ragazzi ma non solo: grazie alla diretta Instagram infatti il contenuto sarà accessibile a tutti coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze nel settore della ristorazione e dell’ospitalità.

Gli ospiti saranno lo Chef Luigi Gandola, la Chef Cinzia Fumagalli, il Restaurant Manager Carlo Pierato, il F&B Operation Manager Villa d’Este Gianfranco Mondelli e il 2° Sommelier Grand Hotel Villa Serbelloni Franco Cosola. Durante la diretta sarà possibile interagire ponendo domande e curiosità nell’apposito slot di tempo.

Di seguito il calendario delle dirette:

14/05 ore 18.30: Chef Luigi Gandola cucina in diretta il risotto alle verdure di primavera

19/05 ore 18.00: Chef Cinzia Fumagalli_Le intolleranze alimentari&la cucina salutare

21/05 ore 18:00: Gianfranco Mondelli_Il ruolo chiave dell’F&B Operation Manager

26/05 ore 18:00: Carlo Pierato_Il cardiogramma di un servizio

28/05 ore 18:00: Franco Cosola_Le DOCG Italiane

“In questo periodo vogliamo continuamente stimolare la curiosità e l’interesse dei nostri alunni e credo che questo ciclo di incontri sarà un’ottima occasione per raggiungere questo obiettivo. Ringrazio gli Chef e i Maitre che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa per fare formazione su un mezzo aperto e accessibile a tutti come è Instagram” commenta Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.

“E’ stata sempre volontà del CFPA Casargo aprirsi al territorio: con queste dirette andiamo oltre perché chiunque potrà seguirle dal proprio smartphone. La didattica a distanza è stata una sfida che continuiamo ad affrontare con creatività ed impegno: in questo caso vogliamo renderla accessibile a tutti, a chiunque voglia imparare” aggiunge Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo