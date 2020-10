Cortenova. Due casi di positività, il sindaco: “Attivati tutti i protocolli”

Il messaggio del sindaco Sergio Galperti

“E’ necessaria la collaborazione di tutti”

CORTENOVA – Due casi di positività al test da Coronavirus e due persone in sorveglianza sanitaria, il sindaco Sergio Galperti nella giornata di ieri, lunedì, ha scritto ai suoi cittadini per fare un punto della situazione.

“A seguito di comunicazione ufficiale, nel nostro Comune sono stati riscontrati

numero 2 casi di positività al test da Coronavirus e numero 2 persone in sorveglianza sanitaria. Sono stati attivati tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario. Ci tengo a rassicurare che attualmente sono attivi tutti i protocolli necessari riguardanti il sistema di prevenzione e controllo della pandemia e che l’Amministrazione è in costante contatto con Ats e Prefettura per il monitoraggio della situazione. In questa ripresa della situazione di emergenza sociale è necessaria la collaborazione di tutti. Rinnovo l’appello ad ogni singolo cittadino chiedendo di adottare ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione tutte le misure precauzionali consentite ed adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque dispositivo di protezione individuale a copertura di naso e bocca,

oltre ad una puntuale disinfezione della mani. Invito inoltre tutta la popolazione ad evitare ogni tipo di assembramento di persone sia in luoghi pubblici che privati. RingraziandoVi per la collaborazione l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti”.