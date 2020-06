Cortenova: verso il varo del nuovo ponte sul torrente Rossiga

Lunedì la posa del nuovo ponte sul torrente Rossiga a Cortenova

Lavori quasi conclusi, manca poco alla riapertura della strada

CORTENOVA – “Siamo in dirittura d’arrivo”. Dopo tanta attesa, il nuovo ponte sul Rossiga di Cortenova sarà a breve collocato lungo la strada provinciale 62, chiusa da inizio settembre in concomitanza dei lavori.

Il manufatto della nuova struttura (lungo 35 metri e pesante circa 200 tonnellate) , realizzato in Valtellina, è stato assemblato sul posto nelle scorse settimane ed ora ci si prepara la varo del nuovo ponte grazie all’utilizzo di potenti gru che lo solleveranno al livello della strada. Le operazioni sono in programma per questo lunedì.

Inizialmente, il primo termine previsto per i lavori era stato fissato a fine dicembre, poi spostata ad aprile a causa delle intense e prolungate precipitazioni che hanno caratterizzato i mesi autunnali che hanno costretto a rallentamenti e interruzioni dei lavori.

Poi è arrivato il Covid. “Si è cercato di recuperare il più possibile il tempo perso – spiega Micheli- purtroppo, in seguito al lockdown, anche le forniture di materiali hanno subito dei ritardi. Ora siamo in dirittura di arrivo, la struttura che sarà posata è molto bella dal punto di vista ingegneristico. Confidiamo di poter concludere al più presto l’intervento”.

E’ ormai una questione di giorni, forse già la prossima settimana il cantiere potrebbe essere terminato. Il progetto è stato realizzato dal dirigente della Provincia, l’ing. Angelo Valsecchi e i lavori, a carico dell’impresa Pozzi Virginio Strade Srl, sono previsti dalla convenzione stipulata tra Regione Lombardia e il Comune di Cortenova.