Fuochi d’artificio e biglietti della lotteria, cala il sipario sulla Sagra delle Sagre

Ecco i numeri vincenti della sottoscrizione a premi

Una sagra da record: “Un’edizione positiva sotto tutti gli aspetti”

PASTURO – E’ calato il sipario anche sull’edizione numero 54 della Sagra delle Sagre. Un evento che, anche quest’anno, ha regalato parecchie soddisfazioni agli organizzatori.

Tra i vari record raggiunti (circa 185.000 visitatori stimati, secondo risultato dopo i 200.000 del 2016) c’è quello legato ai biglietti della lotteria: dopo 7 giorni e 4 ore sono stati esauriti i 25.000 tagliandi della sottoscrizione a premi organizzata dalla Parrocchia di Introbio per raccogliere fondi che saranno destinati a contribuire alle spese sostenute per la ristrutturazione del complesso Rifugio-Santuario Madonna della Neve in Val Biandino.

E proprio nella serata di chiusura, dopo lo spettacolo di danza offerto dalla Scuola Dance Club 90 di Bellano e prima del tradizionale spettacolo con i fuochi d’artificio, si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti.

Nella giornata di sabato scorso, poi, la Sagra ha dedicato un ricordo al grande campione Felice Gimondi, vincitore nel 1966 del Gran Premio Valsassina, la gara ciclistica a fianco della quale l’Ente Lecchese Manifestazioni allestì la prima edizione della Sagra delle Sagre.

Soddisfatti gli organizzatori: “Un’edizione decisamente positiva sotto tutti gli aspetti, compreso quello meteo. Oltre al già ricordato esaurimento anticipato dei biglietti della sottoscrizione a premi, si segnalano gli oltre tremila gadgets distribuiti da Telethon che supererà l’importo di offerte raccolte nel 2018. Altre curiosità: venduti 150 chilogrammi di Pasteis de Nata e, soprattutto, oltre una tonnellata di pizzoccheri. Per la 55^ edizione della Sagra delle Sagre, la Ceresa srl ha già comunicato (nei tempi previsti e ai sensi della normativa vigente) a Regione Lombardia le date di svolgimento: dall’8 al 16 agosto 2020”.

“Grazie al pubblico e a tutti gli espositori – ha detto Carlo Signorelli – Come presidente della comunità montana non posso che esprimere la mia felicità per l’esito della sagra e dei due ‘fuori sagra’: il Museo La Fornace ha contato circa 7000 presenze e anche la mostra su Leonardo ha riscosso un buon successo”.

“In questo momento viviamo emozioni contrastanti – ha detto Ferdinando Pucci Ceresa – la gioia per aver portato a termine un’altra edizione della Sagra e il dispiacere per la fine dell’evento. Speriamo che questo sia un arrivederci e non un addio. Un grazie, infine, a tutti i volontari che non sono sotto i riflettori ma svolgono un lavoro fondamentale”.

Infine il grazie di don Marco Mauri che quest’anno ha organizzato la sottoscrizione a premi: “Gestire la lotteria è stata un po’ una sfida grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita”.

E così, con i magnifici fuochi d’artificio molto apprezzati dal folto pubblico, è andato in archivio l’ennesimo successo della Sagra delle Sagre.