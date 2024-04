Gli studenti del Cfpa di Casargo al lavoro per la Polizia di Stato

I ragazzi hanno gestito il catering in occasione della festa della Polizia

Il presidente Francesco Maria Silverij: “Siamo al servizio del territorio”

LECCO – “Il Cfpa Casargo è da sempre al servizio del territorio”. Con queste parole il presidente del Cfpa Casargo Francesco Maria Silverij commenta la preziosa opera svolta dal Centro professionale valsassinese che, mercoledì 10 aprile a Palazzo delle Paure a Lecco, ha organizzato e gestito il servizio di catering allestito in occasione della grande festa dedicata ai 172 anni della Polizia di Stato.

Un appuntamento di notevole prestigio, che ha visto la partecipazione di tutte le autorità, dal questore Ottavio Aragona al prefetto Sergio Pomponio, al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. Una manifestazione che ha permesso di esprimere la gratitudine dei cittadini agli operatori della Polizia di Stato e di premiare gli agenti e gli ispettori che, nel corso del 2023, si sono maggiormente distinti per competenza e abnegazione.

Un evento di particolare valore dunque, al cui successo hanno contribuito anche gli studenti e i docenti del Cfpa Casargo, chiamati a gestire l’intero servizio di catering della kermesse: “È la prima volta che la nostra scuola prende parte alla festa dedicata all’anniversario di fondazione della Polizia di Stato – afferma il presidente Silverij -. Per questo motivo ci siamo sentiti onorati quando il questore ci ha consegnato una targa per ringraziarci del lavoro svolto, complimentandosi per la professionalità dei nostri allievi. Il Cfpa è da sempre al servizio del territorio, tanto che in molte occasioni viene chiamato a gestire il catering attivato in occasione di eventi pubblici. Per tutti gli studenti si tratta di esperienze importanti, durante le quali possono provare sul campo quanto appreso durante le ore di lezione e al contempo condividere con la comunità lecchese i momenti più importanti della vita del territorio. A nome del Cda non posso che esprimere la massima soddisfazione per l’apprezzata partecipazione del Cfpa alla Festa della Polizia”.