Il ballabiese Piermario Caporaso tra i vincitori del concorso “Luciano Vincenzoni”

Il giovane lecchese sarà premiato in occasione della cerimonia del 27 a Treviso

Piermario Caporaso secondo classificato nella sezione musica per film

BALLABIO – C’è anche un lecchese tra i vincitori della settima edizione del concorso nazionale “Luciano Vincenzoni” per giovani soggettisti cinematografici e compositori di musiche per film. Le due giurie hanno selezionato le sei migliori opere (primo e secondo classificato) presentate nelle tre sezioni soggetti a tema generale, soggetti “Una storia veneta” e musica, i cui autori under 35 provenienti da tutta Italia saranno premiati nell’evento che si terrà sabato 27 novembre, alle 10.30, nel salone del Palazzo dei Trecento a Treviso, città natale del grande soggettista e sceneggiatore Luciano Vincenzoni.

A rappresentare Lecco ci sarà Piermario Caporaso di Ballabio, secondo classificato nella sezione musica per film con una partitura originale che commenta le sequenze iniziali di “Malena” (2000), di Giuseppe Tornatore, ultimo soggetto firmato da Vincenzoni.

All’edizione 2021 sono stati presentati 92 elaborati nelle due sezioni riservate ai soggetti e 16 partiture musicali originali, composte per commentare la sequenza iniziale di “Malèna”, film del regista Giuseppe Tornatore su soggetto di Vincenzoni, scelto anche per commemorare Ennio Morricone autore della colonna sonora. Oltre al primo e al secondo premio, la giuria della musica ha ritenuto di dover attribuire due menzioni speciali. Le partiture vincitrici saranno eseguite dall’ensemble del Conservatorio “Agostino Steffani” nel corso della cerimonia di premiazione.

Piermario Caporaso nasce a Benevento nel 1995. Inizia a studiare pianoforte all’età di 13 anni presso la Scuola Civica di “Villa Gomes” di Lecco. Si iscrive poi al Liceo Musicale “G.B. Grassi” di Lecco. Nel 2016 frequenta l’Accademia “Civica Scuola di Musica C. Abbado” e diventa allievo nella classe di Pianoforte di P. Gilardi e M. Di Pasquale. Qui intraprende anche gli studi di Composizione con Carlo Pessina. Partecipa a diverse rassegne e concorsi musicali; collabora con gruppi come pianista accompagnatore e tastierista. Nel 2020 completa gli studi di pianoforte, consegue il Diploma Accademico di I livello e si iscrive a un Master in Musica per Immagine alla “Civica Scuola di Musica C. Abbado” di Milano, dove studia Composizione e Orchestrazione con P. Coggiola, A. Ponti e A. Mompellio. Nel 2021 viene ammesso alla “Sibelius Academy” di Helsinki per completare il Master in “Film Scoring” nel Music Technology department, dove studia con Matti Strahlendorff, Päivi Sisko Takala e Marianne Decoster-Taivalkoski. Attualmente vive e studia a Helsinki.