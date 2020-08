Il Lions Club Valsassina al fianco dell’ambulatorio LILT di Primaluna, acquistato un ecografo

Lo strumento è stato consegnato al poliambulatorio di Cortabbio lo scorso giovedì 6 agosto

“Il Lions Club Valsassina si conferma al fianco della comunità”

PRIMALUNA – Il Lions Club Valsassina ha offerto un importante contributo per l’acquisto di un ecografo per il poliambulatorio LILT di Cortabbio di Primaluna, consegnato giovedì 6 agosto.

“Obiettivo dell’anno lionistico 2019/2020 è stato quello di essere al servizio della comunità valsassinese attraverso donazioni alle associazioni del territorio e con la partecipazione a varie manifestazioni, come le iniziative di raccolta fondi dopo l’alluvione dello scorso anno – commenta il presidente uscente Alessia Silvetti – Uno dei temi cari ai Club Lions è la salute e, su proposta e segnalazione del nostro socio Eleonora Arrigoni, abbiamo raccolto un contributo da destinare alla LILT, realtà che da otto anni è presente sul nostro territorio e che grazie a un gruppo di volontarie è al servizio della comunità”.

Alla consegna erano presenti il sindaco di Primaluna Mauro Artusi, la dottoressa Silvia Villa della Lilt, il presidente entrante del Lions Club Valsassina Giuseppe Malugani insieme ai soci Isabella Raggi e Gian Mario Invernizzi.

“La LILT – Associazione provinciale di Lecco sentitamente ringrazia il club Lions Valsassina per la sovvenzione ricevuta all’acquisto dell’ecografo da utilizzare nella sede di Primaluna che permetterà approfondimenti diagnostici per le visite di prevenzione oncologica – commentano i responsabili dell’associazione da anni presente con le proprie attività anche in Valsassina, come punto di riferimento sul territorio e di vicinanza alla popolazione – L’ acquisto dello strumento diagnostico e la ripresa delle visite di prevenzione LILT anche in queste zone della Provincia vuole essere un momento di conferma e supporto, soprattutto in questo periodo con il rallentamento delle attività ospedaliere e non, dovuta all’emergenza da Covid19”.