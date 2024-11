Il premanese Fausto Fazzini nominato Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Erba

Fazzini vanta una solida preparazione clinica e accademica. Ha ricoperto dal 2005 il ruolo di dirigente medico presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

ERBA – Il Dottor Fausto Fazzini, nato a Lecco il 14 ottobre 1974 e originario di Premana, è stato nominato Primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Erba.

Il Dottor Fazzini vanta un bagaglio di esperienza acquisito in contesti sanitari di elevata complessità, sia in Italia che a livello internazionale.

Specializzato in Medicina Interna e Medicina d’Urgenza, ha conseguito la laurea presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, completando la specializzazione con lode. Il suo curriculum si arricchisce di corsi avanzati come ATLS (Advanced Trauma Life Support) e ACLS (Advanced Cardiac Life Support), oltre alla qualifica di istruttore internazionale per la gestione delle maxi emergenze (MRMI).

Ha ricoperto dal 2005 il ruolo di dirigente medico presso l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, dove ha contribuito con competenze specifiche nel Pronto Soccorso e nel reparto di Medicina d’Urgenza. A livello internazionale, Fausto Fazzini ha maturato esperienze significative collaborando con l’ONG AVSI in Uganda e coordinando il reparto di medicina generale presso l’ospedale di Kitgum. Nel 2005, ha svolto il ruolo di direttore sanitario in un ospedale da campo in Sri Lanka, nell’ambito degli interventi umanitari post-tsunami.

Attivo anche nel settore della formazione, il Dottor Fazzini è attualmente docente presso l’Università degli Studi Bicocca, oltre ad essere autore di numerose pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali.

Con questa nomina, l’Ospedale di Erba rafforza il suo Pronto Soccorso con un professionista di alto profilo, capace di affrontare situazioni di emergenza con esperienza, competenza e una visione organizzativa avanzata.

“La nomina del Dottor Fausto Fazzini a Primario del Pronto Soccorso – ha dichiarato Vincenzo Trovato, Direttore Generale dell’Ospedale di Erba – rappresenta per il nostro ospedale un’importante acquisizione di competenze e professionalità. Il Dottor Fazzini porta con sé una straordinaria esperienza sia nazionale che internazionale, insieme a un impegno costante nella formazione e nella ricerca scientifica. Siamo certi che sotto la sua guida il Pronto Soccorso di Erba potrà garantire un servizio di altissima qualità, capace di rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze della comunità. Auguriamo a lui e a tutto il suo team un futuro ricco di successi”.

Con questa nomina, il Pronto Soccorso di Erba si arricchisce di una leadership esperta, pronta a fronteggiare le sfide dell’emergenza con una visione moderna e orientata al miglioramento continuo.