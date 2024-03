Introbio: chiuso il ponte della pista ciclopedonale in località Sprizzottolo

L’ordinanza del sindaco Airoldi dispone il divieto di transito da ieri, venerdì, fino a revoca

La struttura è ritenuta pericolosa per il suo deterioramento

INTROBIO – Da ieri, venerdì 8 marzo, è vietato il transito sul ponte della pista ciclopedonale in località Sprizzottolo. L’ordinanza è stata emessa nella mattinata di ieri dal sindaco Adriano Stefano Airoldi con validità dalle ore 13 fino a revoca. Il provvedimento è stato ritenuto necessario per la sicurezza delle persone e dei veicoli che transitano sulla struttura che ha evidenziato dei problemi legati al deterioramento.

Come riportato nel documento: “Effettuato opportuno sopralluogo e rilevato che il ponte della pista ciclopedonale sita in località ‘Sprizzottolo’ necessita di una urgente verifica strutturale data la presenza di una situazione di pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità si è pertanto ritenuto di disporre la chiusura immediata al transito da venerdì 8 marzo alle 13 fino a revoca”.