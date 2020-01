Introbio, il Soccorso Centro Valsassina cerca nuovi volontari

L’associazione è alla ricerca di autisti

A marzo parte il servizio di trasporto dei medici della continuità assistenziale

INTROBIO – Il Soccorso Centro Valsassina di Introbio cerca nuovi volontari. “Abbiamo bisogno di te. L’unica cosa che ti chiediamo è che tu sia in possesso della patente di guida”. L’associazione di Introbio, che svolge servizi di emergenza-urgenza e servizi sanitari/sociali in Valsassina, è alla ricerca di autisti per il trasporto dei medici della continuità assistenziale (ex guardia medica). Dal mese di marzo, infatti, inizierà il nuovo servizio in convenzione con Ats Brianza.

Per informazioni e adesioni: info@soccorsocentrovalsassina.it; 3395642134 o 3489963250 oppure tramite i social.