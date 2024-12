La Comunità Montana Valsassina aderisce alla Cer di Barzio: “Grande occasione per il territorio”

Il commento del consigliere regionale Giacomo Zamperini

LECCO – La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera ha aderito all’Associazione Comunità Energetica Rinnovabile “CER.BA” del Comune di Barzio: con ciò non solo si contribuirà al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi dell’Unione Europea, che prevedono il 40% di energia rinnovabile entro il 2030 come stabilito dal pacchetto Fit for 55, ma si stimoleranno anche nuovi investimenti nel settore delle energie pulite, accelerando la transizione energetica e creando opportunità lavorative.

“Questa è una grande occasione per dare energia e slancio al nostro territorio. Ringrazio di cuore tutti i promotori della CER e coloro i quali hanno creduto in questa idea concreta e realmente comunitaria. Siamo nella direzione giusta, anche Regione Lombardia guarda con attenzione alla Valsassina ed allo sviluppo di questa progettualità che speriamo possa coinvolgere più attori possibili. Stiamo lavorando anche alla realizzazione di tecnologie innovative che possano valorizzare la filiera bosco-legna e l’utilizzo della biomassa come fonte di energia sostenibile. Il futuro è adesso, e sarebbe assurdo se lo straordinario “saper fare” valsassinese restasse fermo al palo senza approfittare delle occasioni innescate da questo cambiamento epocale.” Così Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale lecchese di Fratelli d’Italia.

Il progetto è stato concepito sfruttando appieno le potenzialità delle Comunità Energetiche Rinnovabili, offrendo vantaggi concreti sia agli stakeholder pubblici che a quelli privati e prevede un modello incentivato dallo Stato, in cui la produzione e il consumo di energia avvengono in un circuito chiuso sulla base dell’autoconsumo locale, con evidenti vantaggi energetici. Questo approccio garantirà benefici economici sia a coloro, “producer”, che realizzeranno gli impianti, sia agli utenti finali “consumer”; assicurando vantaggi per tutte le parti coinvolte comprese le Associazioni di volontariato del territorio.

“È un progetto che riteniamo fondamentale per la transizione ecologica e la sostenibilità, valori che abbiamo sempre perseguito con determinazione. La CER si aggiunge come ulteriore tassello, rafforzando il legame con le nostre comunità, i territori e le persone che vi abitano. Inoltre, rappresenta una grande opportunità per il tessuto imprenditoriale locale, per gli Enti Locali, i Comuni e le Associazioni, che potranno accedere ai fondi disponibili e trovare incentivo a realizzare impianti anche in aree che non erano mai state prese in considerazione per tali interventi: è questo un passo iniziale di grande importanza. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti che hanno collaborato al progetto iniziale, nonché ai soci fondatori, che hanno saputo comprendere e valorizzare il significato strategico di questa iniziativa.” Ha commentato Giovanni Gianola, Assessore in Comunità Montana.