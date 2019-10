La nazionale italiana ristoratori a Casargo in ricordo di chef Ricky

Una giornata all’insegna di formazione, cucina e sport

“Oggi abbiamo fatto qualcosa di speciale con i ragazzi”

CASARGO – E’ stata una giornata dedicata alla formazione e alla cucina, tutto in ricordo di Ricky Galbiati: ieri 15 chef della NIR, la Nazionale Italiana Ristoratori, hanno fatto tappa a Casargo.

“La NIR, che partecipa da anni ad eventi simili, è sempre orgogliosa di sostenere queste iniziative così meritevoli. Abbiamo anche avuto il piacere di conoscere il presidente dell’associazione: Marco Galbiati, il papà di Ricky, che porta avanti i sogni e i progetti del figlio e che proprio per questo ha deciso di donare il ricavato alla scuola frequentata da Riccardo e da lui tanto amata. Apprezziamo il grande gesto di solidarietà di Marco e siamo lieti di sostenere la causa” ha detto Massimiliano Mascia, Presidente Nazionale Italiana Ristoratori.

Lo Chef Mauro Elli del Cantuccio di Albavilla ha cucinato fianco a fianco con i ragazzi del quinto anno per preparare il servizio dell’aperitivo e della cena. Nel pomeriggio si è svolto il convengo “Etica Professionale” a cura degli Chef della NIR che è stata una preziosa occasione per gli studenti di interfacciarsi con professionisti del settore e di fare una riflessione su cosa significhi veramente essere chef. Prima dell’aperitivo si è svolta la consueta partita di calcio tra studenti e Chef, vinta 5 a 3 dalla squadra della NIR.

A seguire l’aperitivo e la cena aperti al territorio hanno visto la partecipazione di 150 persone che hanno potuto degustare il menù preparato da Elli con i ragazzi di quinta.

A dare il benvenuto lo Chef Mauro Elli che ha dichiarato: ”Oggi abbiamo fatto qualcosa di speciale con i ragazzi. Il nostro è un mestiere bellissimo e noi siamo pronti a darvi una mano per fare in modo che il vostro futuro professionale sia proprio come lo immaginate”.

Grande commozione per il video dedicato a Riccardo Galbiati, introdotto da Marco Galbiati: ”Stasera preferisco essere Papà Marco. Abbiamo una stella, Ricky, che quando vuole fa succedere le cose. Spero sia una serata con il sorriso perché è bello ricordarlo col suo sorriso”.

Presente alla serata anche l’Onorevole Ferrari che ha lanciato una sfida al CFPA: “Lancio una sfida al Presidente e al Direttore: mi piacerebbe che questo grande valore aggiunto della Provincia di Lecco venisse rappresentato anche alla Camera dei Deputati per mostrare le capacità che abbiamo visto stasera e le eccellenze enogastronomiche della zona. Vi aspetto a Roma per rappresentare il territorio di Lecco.”

Il sindaco di Casargo Antonio Pasquini ha concluso con i ringraziamenti: “Ringrazio per la passione che il Direttore, il Presidente e tutti i dipendenti mettono in questa struttura per mantenere un livello alto: state rispondendo nel migliore dei modi. Grazie per il lavoro di educazione e per portare in tutta Lombardia il nome di Casargo”.

La serata si è conclusa con l’asta e la lotteria di beneficienza dedicate all’Associazione “Il tuo cuore la mia stella”.