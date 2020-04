Monte Marenzo. I condomini si uniscono per aggiudicarsi la maglia rosa di Menchov

Se è vero che l’unione fa la forza…

I condomini si organizzano per aderire all’iniziativa della Polisportiva

MONTE MARENZO – Nei giorni scorsi la Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) ha deciso di sostenere l’iniziativa della Fondazione Comunitaria del Lecchese per la raccolta fondi da destinare ai presidi ospedalieri della Provincia di Lecco, duramente impegnati a contrastare gli effetti devastanti del Covid-19.

“La nostra scelta è stata quella di mettere all’asta la prestigiosa Maglia Rosa del russo Denis Menchov, vincitore del Giro d’Italia del Centenario (anno 2009). Speriamo che tante persone, o gruppi di persone, partecipino a questa gara di solidarietà. I più generosi avranno in regalo la Maglia Rosa – ha detto il responsabile Angelo Fontana -. Per sollecitare le donazioni abbiamo rivolto un invito a partecipare a quanti abitano nei condomini, anche per sfatare un luogo comune sbagliato. Non è vero che nelle riunioni di condominio si è sempre un po’ litigiosi, anzi, di fronte a una emergenza come il Coronavirus tanti hanno dimostrato di essere uniti nella solidarietà e saper partecipare con convinzione alla raccolta fondi. Ringraziamo, pertanto, i condomini della via della Pace, Prato della Sorte, e della Levata frazione di Monte Marenzo. Confidiamo che questa esperienza possa essere imitata da altri e in altri comuni”.

