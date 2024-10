Nuovi lavori sulla vecchia Lecco-Ballabio, dal 4 novembre cantiere in località Val Pozza

Manutenzione dei parapetti e consolidamento dei cigli di valle

Senso unico alternato tra le località Tornante Brigatti e Val Pozza al confine tra Lecco e Ballabio

LECCO – In dirittura di arrivo i lavori in zona “curva delle angurie” sulla vecchia Lecco-Ballabio (Sp62), a breve un nuovo cantiere verrà aperto poche decine di metri più in basso.

Dal prossimo 4 novembre prenderanno il via i lavori straordinari di manutenzione dei parapetti e consolidamento dei cigli di valle dal pk 4+800 (loc. Tornante Brigatti in centro abitato di Lecco) sino al pk 5+500 circa (loc. Val Pozza confine con Ballabio), tra i comuni di Lecco e di Ballabio.

Per consentire i lavori, nel tratto in questione, verrà istituito un senso unico alternato gestito da un semaforo dalle ore 8.30 di lunedì 4 novembre 2024 sino alle ore 17.30 di venerdì 29 novembre 2024, sabati e festivi inclusi.