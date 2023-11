Pasturo. Donazione per l’alluvione in Emilia Romagna, l’ex Prefetto De Rosa ringrazia il sindaco

Il primo cittadino Artana a Sant’Agata sul Santerno per consegnare la donazione di 8.500 per nido e materna finite sott’acqua a maggio

L’ex Prefetto di Lecco Castrese De Rosa: “Questa è l’Italia da amare”

PASTURO – Un grazie sentito ed emozionato alla solidarietà e al cuore grande dei lecchesi in auto all’Emilia Romagna: è quello rivolto da Castrese De Rosa, ex Prefetto di Lecco oggi in servizio a Ravenna al sindaco di Pasturo Pierluigi Artana per la donazione di 8.500 euro all’asilo nido e alla scuola materna di Sant’Agata sul Santerno finite sott’acqua durante l’alluvione di maggio.

Il Prefetto ha ringraziato pubblicamente il primo cittadino valsassinese con un post su facebook: “Bel gesto quello del Sindaco di Pasturo in provincia di Lecco (mia precedente sede di servizio), Pierluigi Artana che oggi ho rivisto con gioia a Sant’Agata sul Santerno per consegnare la donazione di 8500 euro per il nido e la materna finite sott’acqua in occasione dell’alluvione di maggio. Un bel gesto di solidarietà che fa onore al Sindaco e a questa splendida cittadina lecchese di circa 2000 abitanti. E oggi con Mario Amadei si sono ritrovati a pranzo prima di ripartire per la Lombardia un bel gruppo di Alpini romagnoli e lecchesi. Questa è l’Italia da amare” scrive Sua Eccellenza.