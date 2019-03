Ben 27 medaglie, 3 premi speciali e il 3°posto alla Young Cup

Grandi soddisfazioni a Ristorexpo per gli allievi del Cfpa di Casargo

ERBA / CASARGO – Una presenza che ha lasciato decisamente il segno quella degli studenti dell’istituto alberghiero di Casargo a Ristorexpo: ai concorsi promossi nell’ambito dell’evento di Lario Fiere, dedicato ai professionisti della ristorazione, il CFPA ha mostrato tutta la bravura dei propri allevi, accaparrandosi numerosi premi.

Il grande impegno dei docenti e degli alunni della scuola di Casargo che hanno partecipato alla manifestazione è stato premiato con:

10 medaglie d’oro di giornata e 3 ori assoluti, questi ultimi nelle competizioni “Le sei mani d’oro – Arte in Cucina”, “Miglior Commis” e “Young Cup Team – WA.CO.BA” per la sala.

, quest’ultimo nella competizione “Miglior Commis”. Il Trofeo Speciale Bianchi, il Trofeo Bosetti e la Coppa Cifa per la ricercatezza dei prodotti proposti

per la ricercatezza dei prodotti proposti Il terzo posto del podio nella competizione generale Young Cup

“Sono stati riconosciuti e premiati l’impegno, la professionalità e la passione che gli alunni e i docenti hanno dimostrato durante questa edizione di Ristorexpo e che ogni giorno mettono nel loro lavoro. Queste 27 medaglie sono la dimostrazione che stiamo percorrendo la strada giusta insieme a tutti i nostri alunni” dichiara Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.



La consegna della Coppa Chef Galbia, la coppa dedicata a Riki Galbiati, ha rappresentato per tutti i presenti un momento di grande commozione: nel suo discorso Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo, ha ricordato il figlio prematuramente scomparso.

“Ci auguriamo – sottolinea Galbiati – che questa esperienza possa restare nei ricordi di tutti i ragazzi come un momento positivo di formazione, crescita professionale e personale, lavoro in team e confronto per migliorarsi ogni giorno”

(Contributo fotografico di Luisella Aliprandi)