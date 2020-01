Premana e Pagnona, maxi intervento degli Alpini per riparare i danni dell’alluvione

120 volontari dei Nuclei di Protezione Civile degli Alpini

Volontari impegnati in sei cantieri tra Premana e Pagnona

PREMANA/PAGNONA – Sabato prossimo, 18 gennaio, i volontari del Nucleo di Protezione civile della sezione Ana di Lecco, insieme ai quelli delle sezioni di Milano, Varese, Luino, Bergamo e Valtellinese, saranno impegnati in un maxi intervento nell’alto Varrone, volto a realizzare opere di risanamento dei danni causati dall’alluvione dell’estate 2019.

Oltre centoventi volontari saranno impegnati nei sei cantieri aperti nei territori comunali di Premana e Pagnona. Tre gli ambiti di intervento: la ricostruzione di musi a secco con contestuale riparazione dei sentieri danneggiati, la costruzione di barriere a gradoni per il contenimento delle frane e la pulizia del reticolo idrico minore, con il supporto di squadre alpinistiche specializzate valtellinesi. Sul totale dei volontari impegnati nell’intervento, sessanta sono appartenenti alla sezione Ana di Lecco, mentre gli altri fanno riferimento alle altre sezioni lombarde aderenti all’iniziativa.

La giornata vedrà impegnato anche il personale della Croce rossa italiana, che allestirà un posto medico avanzato. La direzione dell’intervento è affidata a Giuseppe Dajelli, coordinatore del Nucleo di Protezione civile dell’Ana di Lecco.

“Personalmente avrò il controllo di tutta l’organizzazione e sarò assistito da tutto lo staff del Nucleo Pc – spiega lo stesso Dajelli –. Questo intervento viene realizzato a seguito degli accordi presi con i sindaci dei Comuni interessati e dalle promesse fatte alle Amministrazioni e ai cittadini dagli Alpini. In questi territori vivono molti Alpini che non si sono mai tirati indietro quando è stato il loro turno di aiutare chi si trovava in un momento di bisogno”.

In vista dell’avvio dei lavori interviene anche il presidente sezionale Marco Magni: “Sono davvero molto soddisfatto per questa bella occasione di collaborazione della nostra sezione con altre sezioni lombarde. Da parte nostra la collaborazione non è mai mancata: ne sono un esempio recente gli interventi per la costruzione della stalla a Visso, uno dei centri colpiti dal terremoto del 2016, e la realizzazione del Capo scuola 2019 con la sezione di Milano. Tutto questo testimonia come gli Alpini sono un elemento fondamentale per la nostra società nonché un supporto certo per le comunità e le Amministrazioni”.

Gli Alpini che saranno impegnati nell’intervento arriveranno a Premana nella giornata di venerdì 17 e saranno accolti dal vice presidente della sezione Ana di Lecco Emiliano Invernizzi. Tutti alloggeranno nella palestra comunale o nei locali dell’oratorio parrocchiale di Premana. Sabato 18, invece, i cantieri saranno visitati dal presidente sezionale Marco Magni e dal coordinatore del 2°Raggruppamento ANA Ettore Avietti, insieme al presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e al responsabile della Protezione Civile della Provincia di Lecco Fabio Valsecchi.