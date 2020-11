Premana. Rottura all’acquedotto “Acquadüsc”, frana sulla strada della Val Fraina

Per sicurezza chiusa anche la strada della Valle dei Forni

Vietato il passaggio anche sul sentiero che scende al Gebio

PREMANA – A causa della rottura del tubo dell’acquedotto “Acquadüsc”, nella giornata di ieri (3 novembre) si è innescata una frana che ha fatto collassare un tratto di strada agro-silvo-pastorale della Val Fraina.

“Il materiale ha interessato il sentiero sottostante e ha invaso anche la strada agro-silvo-pastorale Valle dei Forni – hanno spiegato dall’amministrazione -. Per sicurezza è stata disposta la chiusura della viabilità pedonale e dei mezzi. Lario Reti sta già lavorando per ripristinare l’acquedotto per garantire l’apporto di acqua al paese”.

Proprio ieri, martedì 3 novembre, il sindaco Elide Codega ha firmato un’ordinanza per impedire il passaggio lungo le due strade agro-silvo-pastorali e lungo il sentiero che da via Risorgimento scende vero la località Gebio: “Chiediamo, come da ordinanza sindacale, di non avvicinarsi assolutamente al luogo dell’evento”.

L’ORDINANZA DI CHIUSURA