Università della Terza Età Valsassina, in programma “Sentieri nascosti: percorsi di vita alternativi”

Quattro escursioni nel mese di luglio

BARZIO – L’Università della Terza Età (APS) organizza l’iniziativa dal titolo “Sentieri nascosti: percorsi di vita alternativi” e comprende escursioni che si terranno nei quattro sabati di luglio. Il primo appuntamento è per sabato 6 luglio alle ore 17 per la presentazione della Casa Paolo VI a Concenedo (Via Guarisca) con l’incontro “Cultura, Icone d’Arte e Musica” e all’iniziativa sarà presente Don Stefano Colombo.

Gli altri appuntamenti

Sabato 13 luglio alle ore 17 . “Storia del Coe”, esperienze in corso e importanti progetti per i giovani. Appuntamento a Barzio in Via Milano numero 4.

Sabato 20 luglio alle ore 14. "Testimonianze di vita di un Eremita", un monaco invita nel suo eremo in Valvarrone. Appuntamento con Don Raffaele. Il ritrovo è presso la Comunità Montana di Barzio (Via Fornace) e poi partenza per Pagnona.

Sabato 27 luglio alle ore 17. "Testimonianze dalla Clausura", con Madre Cristiana Dopner scrittrice Teologa. Appuntamento presso il Monastero del Carmelo a Concenedo.

Per aggiornamenti consultare il seguente sito: www.unitervalsassina.it

Per informazioni mandare una e-mail a: info@unitervalsassina.it