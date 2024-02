Venerdì l’inaugurazione dell’Università della Terza Età Valsassina

Appuntamento in Comunità Montana

Condiviso il calendario delle attività

INTROBIO – Venerdi sarà una giornata importante: si inaugurano in Valsassina le attività della neo costituita Università della Terza Età Valsassina.

“Abbiamo invitato Sindaci, rappresentanti degli enti locali, il Presidente della Comunità Montana valsassinese Fabio Canepari, in particolare sarà presente il consigliere regionale Giacomo Zamperini, presidente della Commissione Montagna in Regione Lombardia – ha fatto sapere Enrico Baroncelli, promotore dell’Ute Valsassina – Sarà quindi l’occasione non solo di inaugurare una lunga serie di iniziative che abbiamo programmato da qui a Maggio 2024 (QUI il programma), prevalentemente poste nella Comunità montana valsassinese nell’aula attrezzata accanto al salone “Pensa”, ma anche per una utile riflessione sui problemi della Montagna, sugli investimenti previsti, anche riguardo alle ormai famose “aree interne”, insomma sui servizi che verranno potenziati e che ci riguardano da vicino”.

“Ci sembra un’occasione sia per fare un po’ di festa (la nascita di una nuova

Associazione è sempre un evento positivo) sia per iniziare con delle

riflessioni utili – conclude Baroncelli – Appuntamento quindi a venerdi pomeriggio, alle ore 16 in Comunità Montana (aula Valsassina)”.