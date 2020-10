Villa Greppi, torna a splendere il giardino all’italiana dopo il restauro dei primi due lotti

Previsto ora un terzo intervento che riguarda il secondo terrazzamento

Il restauro è stato possibile grazie alle donazioni di cittadini, alla fondazione Banca del Monte di Lombardia e all’azienda Krino di Monticello

MONTICELLO – Un patrimonio di bellezza ed eleganza tornato finalmente a splendere. Sabato scorso, durante la cerimonia di inaugurazione, è stato possibile ammirare il lavoro di restauro del primo e secondo lotto dello storico giardino all’italiana di Villa Greppi. Un traguardo importante, raggiunto anche grazie alle preziose donazioni di cittadini, della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e dell’azienda Krino Spa di Monticello Brianza.

L’ampio piano di restauro ha riguardato il giardino e la balconata posti sul lato sud della Villa con interventi del valore di 45mila euro per il primo e di 80mila euro per il secondo lotto, volto a recuperare uno spazio lungamente rimasto inagibile e a ridare solennità ed eleganza alla facciata della dimora che fu della famiglia Greppi. Grazie a questi lavori è stato raggiunto un obiettivo importante: la restituzione alla Villa del primo terrazzamento del giardino, oggi accessibile al pubblico grazie al restauro della balaustra del piano superiore, delle due scalinate di accesso, delle “grotte” a volta, dei vialetti e dei muri di cinta.

Un recupero importante, che permette l’accesso a uno spazio che per molti anni è rimasto abbandonato e al quale manca, ora, solo il terzo lotto, relativo al secondo terrazzamento. Un ultimo step, questo, del valore di 100 mila euro, in parte finanziato con il bilancio 2020 dell’ente e per il quale sono stati richiesti finanziamenti a Regione Lombardia e a Fondazione Cariplo.

Invitati all’inaugurazione i sindaci e gli assessori dei comuni consorziati e convenzionati, i presidenti delle province di Lecco e Monza e Brianza, la fondazione Enaip, che con i suoi studenti ha garantito in parte la pulizia e l’allestimento arboreo, l’azienda che ha realizzato i lavori, i cittadini che hanno fatto libere donazioni tramite Art Bonus, i titolari dell’azienda Krino Spa e i rappresentanti del Cda della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

A intervenire durante la mattinata sono stati la presidente Marta Comi e i membri del Cda del Consorzio Villa Greppi; il direttore dei lavori, l’architetto Angelo Dugnani; il supporto al Rup del Consorzio Villa Greppi, architetto Pietro Sola; l’agronomo del Consorzio che ha diretto l’allestimento arboreo, Elia Galbusera; la consulente per la storia della Villa e del Fondo Greppi, Laura Caspani.

Durante l’inaugurazione è stata infine scoperta una targa che riporta il ringraziamento del Consorzio Villa Greppi alla Krino Spa e ai cittadini che hanno donato un contributo per la realizzazione del restauro.