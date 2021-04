LECCO – Alle 18.30 di oggi, sabato 17 aprile, la DIRETTA LIVE della cerimonia conclusiva dell’edizione 2020 del Premio Manzoni al Romanzo Storico organizzato da 50&Più Lecco. La finale, programmata lo scorso 7 novembre 2020, era stata prima annullata a causa dell’emergenza Covid-19 e poi rimandata a data da destinarsi. La conclusione del Premio Manzoni al Romanzo Storico si terrà all’interno di “Leggermente”, la manifestazione di promozione della lettura organizzata ogni anno da Assocultura Confcommercio Lecco.

Il link per seguire l’evento verrà pubblicato qui poco prima dell’inizio.

Presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco si terrà lo spoglio delle schede della Giuria Popolare (100 lettori della Giuria Popolare individuati grazie alla collaborazione delle librerie Cattaneo di Lecco e Oggiono, Ibs-Libraccio di Lecco, Volante di Lecco, Parole nel Tempo di Lecco, La Torre di Merate e Perego Libri di Barzanò e delle biblioteche di Costa Masnaga, Valmadrera e Civate) alla presenza del notaio Federica Croce. La cerimonia, invece, si terrà in modalità online.

I tre romanzi in corsa per vincere l’edizione 2020 – scelti dalla Giuria Tecnica presieduta da Ermanno Paccagnini – sono “Di guerra e di noi” di Marcello Dòmini (Marsilio), “Prima di noi” di Giorgio Fontana (Sellerio) e “L’architettrice” di Melania G. Mazzucco (Einaudi): i tre finalisti saranno collegati in video e verranno intervistati in diretta durante la cerimonia.