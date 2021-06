A Consonno torna il Ghost Town Freeride con gli Sbanda Brianza

Due giorni a Consonno coi professionisti dello skateboard

Musica, divertimento, street art ed eventi per bambini

OLGINATE – Questo fine settimana torna per la quinta vola il “Ghost town freeride”, una due giorni di skateboard e longboard che animerà Consonno, con oltre centoventi rider provenienti da tutto il mondo. L’evento è organizzato dai ragazzi di Sbanda Brianza col supporto della FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici e il patrocinio del Comune di Olginate.

Oltre ai professionisti – che gareggeranno sugli 1.3 km della strada che porta a Consonno – grande spazio per il divertimento, con eventi per bambini e molto altro.

Si comincia sabato 26 giugno 2021 a mezzogiorno col ricevimento dei rider e si finisce l’happy hour di domani sera. In mezzo tanta musica, free ride e la street art, domenica pomeriggio. In più ci saranno anche eventi legati ai più piccoli, per la prima volta nella storia della manifestazione.

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsbandabrianza%2Fposts%2F2026695930820654&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”468″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

La mente dietro questa due giorni è l’ASD Sbanda Brianza, società sportiva affiliata alla FISR che ha lo scopo di diffondere e promuovere longboard e skateboard, offrendo corsi per i principianti, organizzando eventi/freeride per i rider più esperti, e preparando gli atleti per le gare ufficiali del campionato di skateboard downhill.

Per ulteriori informazioni su evento e associazione si può consultare il sito internet www.sbandabrianza.com.