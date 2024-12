A Olate la festa natalizia della Polisportiva Futura ’96

Circa 400 i presenti

Il presidente Gattinoni: “Siamo fieri di voi”

LECCO – Sì è tenuta lunedì 16 Dicembre la tradizionale festa di Natale della Polisportiva Futura ’96, quest’anno presso il salone dell’oratorio di Olate, con pandori, panettoni e brindisi.

Alla presenza di circa 400 tra atleti, dirigenti e parenti, la serata si è svolta all’insegna della musica, con baby dance coinvolgente iniziale, e con l’invito sul palco delle varie squadre di calcio e pallavolo, oltre alle attività ludico motorie, ginnastica per tutti e ginnastica dolce, con annesso gadget, un bel calendario dell’anno 2025 con le foto di tutte le squadre ed attività della Polisportiva.

Il Presidente Luca Gattinoni ha inaugurato la serata augurando a tutti i tesserati della Polisportiva e famiglie buone feste: “Ringrazio la partecipazione calorosa e fattiva di tutti, è sempre bello vedere questa marea azzurra, che si sta popolando sempre più di anno in anno. Siamo fieri ed orgogliosi di tutti Voi, oltre ai risultati di campo, che oltretutto sono anche molto positivi. Auguri a tutti!”.

All’augurio del Presidente Gattinoni hanno fatto eco le parole di Don Walter Magnoni il quale ha ribadito “la bellezza ed importanza della presenza di così tante bambine e bambini all’interno della Polisportiva”. Ricordando lo slogan della Futura ’96, mai banale, “Fai, tifa, rispetta”.

Infine, ma non per importanza, il saluto del sindaco Mauro Gattinoni, sempre presente in queste occasioni, anche per attaccamento nativo ad Acquate. Il Consiglio della Polisportiva Futura ’96 augura a tutti i suoi atleti, allenatori, dirigenti e a tutti i lettori di Lecconotizie Buon Natale e felice anno nuovo!

