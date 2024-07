Aperte le iscrizioni al 1° “SeVertical Valmadrera – Pianezzo”

La gara è stata organizzata in occasione dei festeggiamenti del 60° anniversario del rifugio SEV

Si corre sabato 14 settembre, con partenza alle 14.00. Sono 300 i pettorali disponibili

VALMADRERA – La ASD SEV di Valmadrera ha aperto le iscrizioni per la gara di corsa in montagna “SeVertical Valmadrera – Pianezzo”, organizzata in occasione del 60° anniversario del Rifugio S.E.V. L’evento si terrà sabato 14 settembre 2024, con partenza fissata per le ore 14:30 da piazza Mons. Bernardo Citterio (237m s.l.m.), di fronte alla Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio Abate e arrivo al rifugio SEV (1276m s.l.m.).

Partirà invece mezz’ora prima, alle ore 14:00, la gara non competitiva che si snoderà sul medesimo percorso.

Un Vertical nuovo, alla sua prima edizione, voluto dalla SEV per festeggiare il 60° di fondazione del rifugio. 300 i pettorali disponibili, con i runner che dovranno affrontare 5 chilometri di percorso per un dislivello positivo di 1000 metri.

Ogni iscritto riceverà un pacco gara contenente una maglia tecnica, alcuni prodotti offerti dagli sponsor e un ricco buffet al termine della gara.

Le iscrizioni sono aperte su Kronoman e sul sito ufficiale della ASD SEV, mentre il ritiro del pettorale e del pacco gara sarà possibile effettuarlo venerdì 13 settembre (dalle ore 17.30 alle ore 19.30), presso la sede della SEV di via Cavour, 12 oppure il giorno della gara (dalle ore 9.30 alle ore 13.30) in Piazza Mons. Bernardo Citterio.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di corsa in montagna, anche se gli organizzatori, tengono a sottolineare: “Oltre alla gara, sarà una giornata di festa con musica e divertimento per tutti i presenti, rendendo così l’evento un’occasione speciale non solo per gli atleti, ma anche per amici, familiari e appassionati della montagna. L’auspicio è che sia una giornata memorabile per la nostra associazione che festeggia un traguardo storico a noi molto caro”.

Per maggiori informazioni https://rifugiosev.it/gara-severtical/