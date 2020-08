Atletica. Marco Aondio sfiora di 3” il personale a Concesio nei 1500m

Atletica Lonato in regia nella riunione infrasettimanale

CONCESIO- Prosegue l’attività e dopo la lunga pausa per il Covid, ora le gare si susseguono a ritmo serrato, mercoledì sera con l’Atletica Lonato in regia si sono disputate le gare Assolute regionali open e quelle giovanili, queste ultime riservate solo agli atleti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.

Oltre 300 i partecipanti con ben 70 atleti al via dei 1500m maschili e 26 a quelli femminili. Ad è proprio in queste due gare che si sono concentrate le presenze lecchesi composte dagli atleti del gruppo mezzofondo allenato da Maria Righetti.

Per Marco Aondio il miglior crono del gruppo lecchese con 4’04”78 a soli 3” dal primato personale ottenuto la scorsa stagione. Calcolando le difficoltà dell’anno in corso con la lunga pausa per il Covid e la mancanza della pista a Lecco per gli allenamenti, questo tempo rappresenta sicuramente un punto di partenza in vista di altri appuntamenti contro il cronometro. Personale invece ottenuto da Konjoneh Maggi con 4’16”19; fatica invece Jonut Puiu e non poteva essere altrimenti vista la sua partecipazione di soli quattro giorni prima ai campionati italiani di corsa in montagna dove si era reso protagonista di una rimonta entusiasmante andando a conquistare l’argento tricolore tra gli Allievi, per lui in questa occasione 4’23”4 che non lo lascia sicuramente soddisfatto.

Al femminile rientro alle gare dopo l’esperienza all’estero per studio di Francesca Colombo che ferma il cronometro a 5’09”95, Elena Fustella con 5’42”15 si porta in testa alla graduatoria 2020 tra le Seniores Master 55.