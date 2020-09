Basket. Alla Starlight di Valmadrera arriva Anna Sacchi

Nuovo ingresso alla Starlight, ecco Anna Sacchi

Classe 2002, dopo Costa e Carnate approda a Valmadrera

VALMADRERA – Nuovo arrivo in casa Starlight per la squadra di Promozione, ecco Anna Sacchi, nata a Carate Brianza il 16 maggio 2002, residente a Barzanò. Ultimo anno da studentessa presso il liceo linguistico europeo G.Parini a Barzanò.

“Ho sempre avuto il basket come sport fisso, ma ho anche provato moltissimi sport diversi, dal nuoto allo scherma e tanti altri, per poi capire che il basket è uno sport unico! – racconta – Ho giocato a Costa Masnaga e nella società del Carnate. Ho sempre giocato sul campo di Valmadrera dal punto di vista di una squadra avversaria e quindi senza mai conoscerlo a fondo, spero che quest’esperienza mi porti a vivermi Valmadrera finalmente come campo casa”.