Basket Csilver. La Tecnoadda Mandello non riprende la stagione

I dirigenti mandellesi rinunciano al campionato di Csilver

In fase di attenta valutazione la ripartenza delle giovanili

MANDELLO – I dirigenti della Tecnoadda Mandello hanno deciso di non ricominciare la stagione. La formazione di coach Federico Tocalli avrebbe dovuto disputare il suo secondo campionato di Serie Csilver, ma i dirigenti hanno preferito rinunciare.

“Siamo in piena pandemia, non vogliamo prenderci dei rischi inutili – dichiara Luca Fagetti – in questo momento non crediamo ci siano le condizioni ideali per ripartire. In pochi giorni ci è stato dato l’ultimatum “o vi iscrivere o retrocederete d’ufficio”. A queste condizioni preferiamo rinunciare alla categoria, piuttosto che mettere a rischio giocatori e staff”.

La posizione di Mandello è condivisa da molte altre squadre di Csilver, visto che sembra che un terzo delle squadre abbia rinunciato all’iscrizione, nonostante il rischio concreto della retrocessione in Serie D.

I dirigenti mandellesi sono però possibilisti per quanto riguarda la ripartenza del settore giovanile. “Adesso tessereremo i nostri U13/U14 e poi credo inizieremo un percorso di allenamenti senza contatti, individuali, gestendoli nella massima sicurezza. L’obiettivo è quello di dare un po’ di soddisfazione e svago ai nostri ragazzi, nello spirito della nostra polisportiva” conclude Fagetti.