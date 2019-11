Basket CSilver. La Tecnoadda Mandello vola sempre più in alto

Vittoria fragorosa a Varedo.

Mandellesi sempre in testa nel Girone C.

VAREDO – Una dominante Tecnoadda Mandello porta a casa da Varedo due preziosi punti per puntellare il primo posto in classifica. La “terribile” neopromossa ha un ruolino di marcia impressionante, con sei vittorie nelle prime sette giornate.

L’inizio di gara con Varedo è piuttosto soft. Dopo il dieci pari, la formazione arancioblu cambia completamente marcia, e lo fa con una difesa d’acciaio. Gli uomini di coach Marco Pozzi chiudono il primo quarto avanti (14-23) e allungano ulteriormente nella seconda frazione, andando al riposo sul tranquillo punteggio di 23-39.

Nella ripresa la formazione lecchese non molla la partita e, con un terzo quarto fantascientifico, manda i padroni di casa sotto trenta punti di scarto (29-61). Negli ultimi dieci minuti Mandello allunga le rotazioni, ma il divario non cambia di molto e i lecchesi tornano a casa con una vittoria per 52-79.

“Ci tenevo particolarmente a fare bene qui – dichiara coach Marco Pozzi Varedo è un po’ casa mia, ho passato nove stagioni e ho tanti amici in zona. Oggi i miei ragazzi hanno fatto una super partita, voglio complimentarmi con loro.”

POL. VAREDO – TECNOADDA MANDELLO 52-79

PARZIALI: 14-23, 23-39, 29-61

MANDELLO: Balatti 11, Paduano 9, Lanfranconi 3, Albenga 10, Radaelli 8, Ratti 7, Niang 11, Crippa 9, Simone, Zucchi 2, Marrazzo 9. All. Pozzi