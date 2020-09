Basket CSilver. L’Enginux Calolzio chiude il mercato e riparte

Torna Pirovano, arriva Crevenna

La squadra ha ricominciato ad allenarsi al Lavello

CALOLZIOCORTE – L’Enginux Calolziocorte ha cominciato la nuova stagione con due acquisti dell’ultima ora: il primo è il rientrante Nicolò Pirovano, il secondo è il lungo Francesco Crevenna.

Pirovano si era aggregato all’Enginux a stagione in corso e, dopo aver vagliato il mercato in cerca di una formazione di Cgold, ha scelto di proseguire l’avventura con la formazione del presidente Brini, anche nella categoria inferiore.

Per quanto riguarda Crevenna (200 cm – 1998), il brianzolo arriva alla Enginux dopo un paio d’anni a Busnago, senza mai trovare troppo spazio. Nella squadra biancorossa prenderà il posto di Davide Perego, che ha effettuato il tragitto opposto.

“Sono contento del ritorno di Nicolò e dell’arrivo di Francesco, entrambi sono buoni giocatori e bravi ragazzi. Dopo una stagione faticosa come quella scorsa, quest’anno il clima sembra molto più disteso, nonostante i tanti problemi dei protocolli COVID” dichiara coach Angelo Mazzoleni.

La Enginux prenderà il via con sette senior e diversi giovani interessanti, compresa la guardia Simone Butta – in uscita da Olginate – e il giovanissimo playmaker Mattia Pirovano (2001) che, nonostante i soli diciannove anni, dovrebbe far parte stabilmente della rotazione di coach Angelo Mazzoleni.