Basket Csilver. Tecnoadda Mandello, iniziata ieri la nuova stagione

I mandellesi preparano la prima storica CSilver

“Dobbiamo lavorare duro in palestra per farci trovare pronti.”

MANDELLO –Sul campo del Cral di Mandello è iniziata ieri la prima storica stagione di Serie Csilver per la società lacustre. Al ordini di coach Marco Pozzi c’era quasi tutto il roster che ha conquistato la promozione sul campo, tranne l’ormai “pensionato” Diego Tavola, il quasi omonimo Lorenzo Pozzi, passato in Serie D a Vercurago, e Sebastiano Melzi, fermato da problemi lavorativi.

Il mercato estivo ha portato diversi giovani interessanti che potrebbero trovare spazio fin da subito. Da Erba (Cgold) è arrivato la guardia/ala Alessandro Albenga (1998 – 192 cm), da Vercurago (Serie D) il playmaker Andrea Ratti (1999 180 cm) e dalle giovanili di Bernareggio l’ala Simone Gabriele.

“Abbiamo una squadra molto giovane – dichiara coach Pozzi – con sette Under nel roster e solo due giocatori che hanno giocato realmente in queste categorie, Paduano e Crippa. L’idea è quella di costruire un gruppo affamato, con voglia di mettersi in gioco, che possa imparare velocemente come si sta in campo in questa categoria.”

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, l’allenatore brianzolo non ha nessuna ambizione di classifica. “Siamo ben consci che la sfida non sarà facile e all’inizio ci sarà da soffrire. L’unico obiettivo che possiamo darci è quello di lavorare duro in palestra per farci trovare pronti e goderci questa bella avventura. Quello che riusciremo a conquistare lo vedremo col passare della stagione.”