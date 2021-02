La società del presidente Pino Scelfo non prenderà parte al campionato di serie B femminile

“Situazione sanitaria e mancata certezza di un ritorno alla normale attività agonistica non ci danno delle precise garanzie”

VALMADRERA – Nei giorni scorsi la Starlight Valmadrera aveva già espresso dubbi e perplessità su un possibile ritorno in campo, oggi la comunicazione ufficiale e definitiva da parte della società cestistica di non partecipare al campionato di serie B.

Poche e chiare le parole del presidente Pino Scelfo nel giustificare la decisione presa: “La società, nella voce dell’intero direttivo esprime la sua decisione di non partecipare al prossimo campionato di serie B perché l’attuale situazione sanitaria e la mancata certezza di un possibile ritorno alla normale attività agonistica, non ci dà delle precise garanzie. Garanzie che non arrivano da una buona parte delle ragazze della prima squadra, ci sono delle situazioni molto particolari, ed umane, all’interno del roster”.