Basket femminile. Laura Scola giocherà per la Lecco Basket Women

Nuova aggiunta dalla Starlight Valmadrera

“Qui per migliorare tecnicamente grazie a coach Canali”

LECCO – Secondo colpo di mercato in pochi giorni per la Lecco Basket Women del presidente Paolo Benzoni. La società bluceleste ha aggiunto la giovanissima Laura Scola, playmaker di 166 cm.

La diciannovenne – compirà vent’anni il prossimo ottobre – ha passato tutta la propria carriera cestistica nella Starlight Valmadrera, partendo dal minibasket e arrivando a esordire in Serie C. In passato aveva già condiviso lo spogliatoio sia con coach Valentina Canali che con alcune giocatrici lecchesi, sue future compagne di squadra.

“A Lecco ho trovato un ambiente accogliente, e mi son subito sentita a mio agio – dichiara la giocatrice – per quanto riguarda i miei obiettivi per la prossima stagione, a livello individuale vorrei migliorare le mie capacità tecniche come playmaker, a livello di squadra ottenere il miglior risultato possibile.