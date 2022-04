Basket Femminile. LBW ai play-off, la soddisfazione del presidente Benzoni

Ottima stagione per la Lecco Basket Women

“Quello che stiamo facendo è veramente entusiasmante”

LECCO – Grande soddisfazione in casa Lecco Basket Women per la conquista matematica dei play-off di serie C femminile, al primo anno in categoria. Il presidente Paolo Benzoni sottolinea l’ottimo lavoro fatto dalla squadra per tutta la stagione.

“Sinora stiamo disputando una stagione incredibile dove abbiamo incontrato squadre di ottimo livello e siamo arrivati terzi nel girone di qualificazione – dichiara il presidente della società bluceleste – ora nella fase di classificazione, dopo tre vittorie su quattro partite, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo playoff per la serie B. La soddisfazione più grande è quella di aver battuto tre delle quattro squadre che ci precedono in classifica e soprattutto aver mantenuto l’imbattibilità casalinga”.

I risultati ottenuti sono stati una sorpresa per lo stesso Benzoni. “Sinceramente mi aspettavo che le ragazze potessero ben figurare in serie C ma quello che stiamo facendo ,e che vogliamo continuare a fare, è qualcosa di davvero entusiasmante”.

Nonostante l’ottima stagione fin qui disputata, gli obiettivi rimangono più ambiziosi. “Rimaniamo concentrati sul campionato in corso, dove vogliamo dare tutto fino alla fine senza porre limiti ai nostri sogni e al nostro divertimento. Nel futuro vorremmo continuare a crescere, inserire ragazze giovani, mantenendo lo spirito di gruppo che ha contraddistinto questa incredibile stagione, con la voglia di migliorarsi e vincere”.