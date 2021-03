Basket Serie A. “Coach Bona” alla Unahotels Reggio Emilia

Scelto da coach Attilio Caja come assistente allenatore

La squadra emiliana ha una striscia aperta di cinque sconfitte consecutive

REGGIO EMILIA – Ottime notizie per l’allenatore brianzolo Andrea Bonacina. L’ex capo allenatore di Ferrara – in Serie A2 – è stato scelto da coach Attilio Caja come assistente allenatore per la panchina della Unahotels Reggio Emilia.

A sette partite dalla fine della stagione regolare la società reggiana occupa l’ultimo posto in coabitazione con Trento, Cantù, Fortitudo Bologna e Varese, a due punti di distacco da Cremona. I biancorossi hanno una striscia aperta di cinque sconfitte di fila, ma anche la possibilità di giocarsi in pieno la salvezza, dovendo ancora affrontare Fortitudo – domani sera – Cremona, Varese e Cantù.

Per coach Andrea Bonacina questo incarico è la conferma del suo “status” a livello nazionale, in una stagione piuttosto sfortunata. Dopo aver perso il posto alla Juve Caserta (Serie A2) per i problemi finanziari della società, coach Bona era ripartito dalla Serie A di Roma, sotto la guida di coach Piero Bucchi. Anche nella capitale l’avventura era finita a causa di difficoltà finanziarie, con la squadra ritirata dal campionato.