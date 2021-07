Ritroverà coach Alessandro Ramagli

“Spero di poter essere una risorsa, aiuterò anche nel giovanile se necessario”

LECCO – Nuova avventura per coach Andrea Bonacina. Il barzanese ha firmato ieri il contratto con la Tezenis Verona (Serie A2) e tornerà a essere il vice di coach Alessandro Ramagli, dopo l’esperienza che i due hanno vissuto insieme a Udine nel campionato 2019/20.

“Tutto è nato con un colpo di fortuna, un assistente ha cambiato squadra e si è liberato un posto. Verona è una società importante e una città meravigliosa. Coach Ramagli mi ha chiamato e, nel giro di una settimana, abbiamo organizzato un colloquio con dirigenza e coaching staff. Farò parte di un progetto di rinnovamento triennale, con l’idea di far crescere e costruire giocatori, affidandosi a giovani in rampa di lancio”.

Verona è la quarta fermata per “coach Bona” in pochi mesi. Dopo le sfortunate avventure a Caserta – fallita prima del via – e Roma, esclusa durantelo scorso campionato di A1, l’allenatore aveva terminato la stagione con coach Attilio Caja a Reggio Emilia. A fine campionato il lecchese aveva comunicato alla dirigenza reggiana di voler proseguire la carriera altrove.

“Mi sono preso un rischio lasciando Reggio Emilia ma mi è andata bene. Il rapporto con Ramagli è nato dai tempi della A2 di Udine e c’è stima umana, relazionale e professionale. Spero di riuscire a diventare una risorsa, dando anche una mano al settore giovanile se ce ne sarà bisogno. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura” conclude Bonacina.