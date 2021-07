Basket Serie B. Altro colpo per la NPO, arriva il montenegrino Okiljevic

Ventenne, con già due campionati di Serie B alle spalle

A 17 anni ha partecipato ai mondiali in Argentina con la sua nazionale

OLGINATE – Dopo l’annuncio del serbo Tomcic, i dirigenti della Missotino.it Olginate “pescano” ancora nei Balcani e si accodano con l’ala montenegrina Zdravko Okiljevic.

Dopo il primi passi in Montenegro nel prestigioso settore giovanile del Buducnost di Podgorica, Okiljevic – 202 cm, nato nel 2001 – si trasferisce in Italia a Capo d’Orlando nel 2017, disputando due campionati di Csilver e allenandosi con la squadra di Serie A2.

A diciotto anni la prima esperienza importante con la maglia di Lucca – 3,5 punti e 4 rimbalzi di media – confermando le stesse cifre lo scorso anno, vestendo la divisa dei Flying Ozzano (Serie B).

Nel curriculum del ragazzo montenegrino anche diverse convocazioni nella nazionale giovanile, compresa la partecipazione ai mondiali di basket U17 in Argentina nel 2018, pur senza trovare molto spazio (0,5 punti di media in 13′ complessivi).

“Ho scelto Olginate perché penso che sia la squadra giusta per mettere in mostra il mio gioco in un campionato molto combattuto , vorrei dare il mio contributo per centrare i Play Off – dichiara il Okiljevic – sono un giocatore a cui piace tirare dal perimetro e che si butta su ogni palla; imparo molto velocemente e mi piace dimostrarlo in campo.

In Montenegro giocavo nella squadra di Buducnost che faceva l’Eurolega, ma ho scelto di venire in Italia per crescere più velocemente. A Capo D’Orlando ho imparato molto, allenandomi con la squadra che militava in A2”.