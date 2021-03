Basket Serie B. Fine prima fase, Olginate quinta nel girone

Girone di ritorno in rimonta per la squadra di coach Oldoini

Ottime statistiche individuali per Lenti, Negri e Bloise

OLGINATE – Con la roboante vittoria di sabato scorso contro Piadena la Missoltino.it Olginate ha sigillato il quinto posto in classifica nel girone B2, con dieci punti complessivi.

Dopo le due sconfitte ottenute con coach Giorgio Contigiani, e la vittoria con coach “ad interim” Cilio, sotto la guida di coach Max Oldoini la formazione lecchese ha ottenuto cinque vittorie e sei sconfitte, evidenziando un percorso di crescita che ha portato i lecchesi a vincere quattro delle ultime sei gare.

Per quanto riguarda le classifiche individuali del girone, diversi giocatori olginatesi si sono segnalati a livello statistico. Con oltre dodici rimbalzi a partita il centro Giovanni Lenti non è solo il miglior rimbalzista del girone, ma di tutta la prima fase della Serie B. Il capitano Andrea Negri è il giocatore più utilizzato del girone con 34 minuti di gioco a partita ed il quinto per percentuali di tiro da oltre l’arco dei tre punti (42.5%). Bravo anche Giacomo Bloise, miglior “assist man” a oltre quattro di media a partita.

A partire dal fine settimana del 27/28 marzo 2021 inizierà la seconda fase in cui le formazioni del girone B2 si uniranno a quello B1, portandosi i punti ottenuti durante la prima fase.

Tra le sedici squadre che formeranno il girone, le prime otto andranno ai Play Off, l’ultima retrocederà in Cgold insieme alla squadra che perderà i Play Out ai quali parteciperanno le formazioni classificatesi tra il 12° e il 15° posto.

SERIE B – GIRONE B2

CLASSIFICA FINALE PRIMA FASE

Bakery Piacenza 24

Elachem Vigevano 20

Riso Scotti Pavia 16

Ferraroni Juvi Cremona 14

Missoltino.it Olginate 12

Robur Varese 10

MG. K.Vis Piadena 8

Pall. Fiorenzuola 8